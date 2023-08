Philippe CESANA

Depuis plus de 10 ans notre cabinet est spécialisé dans la conduite d'opérations notamment sur des projets déco-construction et déco-rénovation, (BBC) - nos activités sont la maîtrise d'oeuvre - programmation, études, lancement dossiers de consultation, réalisation, et réception des travaux; En développant des solutions environnementales performantes dans la conception des bâtiments, ADN oeuvre pour une approche sobre de lutilisation des matériaux et des énergies.

Pour ADN, entrer dans lintelligence du site - dans ses dimensions spatiales, temporelles et culturelles - et valoriser le « déjà là »

constitue des préalables à toute démarche de conception.

En affirmant la primauté de lespace public comme élément de cohérence et de cohésion de la ville, en réconciliant mobilité et urbanité, en articulant nature et cadre bâti, ADN contribue à transformer lusage et limage des villes.