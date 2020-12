Philippe CHAPELAS

Eternel étudiant passionné et diplômé en informatique, photographe de métier, j'aime avant tout résoudre des problèmes complexes et nouveaux, apporter des solutions afin de vous satisfaire à partir des nouvelles connaissances acquises et à venir...



Mes compétences :

Encadrement

Proposition de solution

Autonomie empathie polyvalence optimisme

Rigoureux

Travail en équipe

Responsable

Santé et sciences de la vie

Réseau TCP/IP

Prospection Fidélisation client

Git & GitHub

Parcours OC Développeur Web PHP Symfony

Programmation Orientée Objet Java, Php, Swift

Parcours OC Intégrateur Web validé

Java, Php, Swift, MySql, PostgreSql

HTML 5, CSS 3, JavaScript

Parcours OC Lancer son propre site Web

Parcours OC Développez des sites Php professionnel

Applications Android

Développement iOS Swift, iOnic