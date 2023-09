Philippe CHARRON

Depuis plusieurs années, j'ai créé mes derniers emplois - en 1994, un home office pour GE Capital Fleet Services, en 2000, une filiale pour Wyniwyg à Nantes, en 2010, une agence pour Clever Age à Nantes.



De là à mener un projet d'entreprise... la frontière est franchie :



Neobizz a la vocation d'accompagner des sociétés du monde de l'IT dans leur développement commercial :



- Audit & stratégie commerciale,

- Campagnes de marketing opérationnel,

- Prospection, suivi de leads et qualification de projets,

- Accompagnement terrain, rédaction de proposition et signature de contrats

- Suivi de comptes, détection d'opportunités, cartographie



Impliqué dans le secteur des services et logiciels depuis plus de 10 ans, nous proposons de développer le business de nos partenaires, loueurs d'actifs informatiques, experts techniques, consultants spécialisés, intégrateurs ou éditeurs.



La charte Neobizz garantit que vous n'aurez pas de concurrents parmi nos partenaires actifs.



Depuis fin Juillet 2015, nous avons arrêté notre collaboration avec Zenika qui s'est développé et n'a plus besoin de Neobizz.

Neobizz se concentre sur son activité phare avec JALIOS pour développer l'activité sur l'Ouest, le Centre et le Sud-Ouest.

Neobizz contribue à animer également le réseau de partenaires de JALIOS.



Mes compétences :

Leasing

Prospection

Intranet

Conseil

Marketing

Gestion de contenu

Vente

Développement commercial

Extranet

Opensource

Java EE

Web

SSII

Management

NTIC