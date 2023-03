Philippe CLAUDET

Freelance en informatique depuis 2005 je propose mes services pour des missions d'assistance à maitrise d'ouvrage.



Spécialisé sur les produits Microsoft, je dispose de plusieurs certifications dont 2 sur Sharepoint 2013 :

- « Advanced Solutions of Microsoft Sharepoint Server 2013 » (70-332)

- « Developing Microsoft Sharepoint Server 2013 Core Solutions » (70-488).



Je suis donc en capacité d'intervenir également sur des missions plus techniques.



Je suis mobile sur Paris intra-muros, l'Alsace, la Franche-Comté, la Lorraine, la Bourgogne, la Suisse et le Luxembourg.



www.claphico.fr



Mes compétences :

Base de donnée

ASP.NET

MCSE

Visual Basic

JavaScript

C#

MVC

Office 365

jQuery

Entity Framework

Azure

SQL

AMOA SI

Gestion de projet

Microsoft Office SharePoint

Animation de réunions

Microsoft Office SharePoint Server 2007