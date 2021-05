J'aime les gens, ce qu'ils sont, ce qu'ils font : leurs entreprises et leur savoir faire



L'évolution des marchés et de notre façon de communiquer n'ont jamais autant fait appel à l'image. Votre besoin d'être présent et montrer ce que vous savez faire n'a jamais été aussi important.



Photographe professionnel, je mets mon expérience de plus de 25 ans au service de votre communication d'entreprise, vos équipes et de votre savoir faire.



Basé à Chambéry, je suis idéalement placé pour rayonner sur toute la région Rhône-Alpes, la Suisse et partout en France comme à l'étranger.



http://www.philippe-cotin.com



Pour toute demande, information ou devis, contactez moi :



(+33) 9 52 86 88 56

(+33) 7 63 43 92 68



contact@philippe-cotin.com



Mes compétences :



. Prise de vue :

portrait corporate / reportage / culinaire / packshots / catalogue / mode etc.

. Retouche photo et gestion du flux d'images : Adobe Photoshop et Lightroom

. Gestion de projet photographique

. Communication : Adobe Illustrator, Indesign

. Formation

. Notions de montage vidéo