Philippe COUMOUL

Ingénieur technico-commercial dans le domaine du stockage de données depuis 1999 et aujourd'hui depuis 2008, Senior Account SE chez EMC², Responsable Technique des solutions de stockage proposées sur le Groupe BPCE.

Je suis en relation directe avec les responsables "stockage, sauvegarde et production" des entités NATIXIS, BPCE, I-BP, IT-CE, BRED, COFACE et ELLISPHERE.

Expériences et compétences dans les solutions de stockage de données d'applications hautement disponibles (ou pas), stockage en réseaux SAN & NAS, Converged, Cloud, Protection de données, Archivage... Architecte de solutions complexes sur plusieurs sites offrant reprise d'activité et/ou continuité de service.