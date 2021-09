Philippe CROZIER

Initialement formé au métier du travail social, il choisit d intégrer une école de réalisation polyvalente. Enseignant durant cinq ans, il rejoint par la suite l équipe du Professeur Bertrand Schwartz (Prix mondial de Pédagogie). Il y est chargé de réaliser des films d'étude basés sur la parole des personnes en formation pour faire évoluer les systèmes formatifs.Très sensible aux sujets relatifs aux territoires, il est nommé Commissaire de l exposition Les Enfants du Corbu en 2011. Il accompagnera le projet de classement de l œuvre Le Corbusier au patrimoine mondial de l UNESCO. Il devient alors enseignant vacataire rattaché à la licence Patrimoine du XXème siècle à l Université Jean Monnet de Saint-Étienne jusqu'en 2017.En 2012, il entame un travail novateur de longue haleine sur le fleuve Rhône qui lui permettra de mûrir, jusquen 2020, son approche, sa méthode et son style de réalisation. Cest ainsi quen mai de cette même année, le tournage du premier film-documentaire portant sur la mémoire des riverains du Rhône commence. Sur ma maison passent les bateaux, premier volet de la trilogie Pêcheurs d histoires, recueille alors les souvenirs des riverains du Rhône sur l impact que les aménagements du fleuve ont eu sur leur vie. Le documentaire sera sélectionné au Festival du film de Lama 2013.En 2013, toujours dans la lignée de son travail sur la mémoire, il répond à l appel à projet Marseille-Provence 2013, capitale européenne de la culture : Histoire des ports de pêche, et remporte le deuxième prix. En 2014, Ce fleuve, notre voisin, le deuxième volet, ciblé sur les riverains du Haut-Rhône, est achevé.En 2020, il clôt la trilogie avec une troisième partie intitulée Femmes et Hommes du Rhône. Celle-ci souvre sur la parole d anciens navigants du fleuve dit « sauvage ». Les ingénieurs de la CNR interviennent aussi, racontant l époque des travaux. Des scientifiques y parlent enfin de la gestion de l eau, de l écosystème et des utilisations du Rhône d aujourd hui et de demain.