Philippe CUNY

« Je suis convaincu que la première valeur de l'entreprise est l'humain et qu'une transformation d'organisation doit avant tout viser le renforcement de cette valeur première au travers la confiance et le bien-être des individus. »



Un projet amène du changement, et un des facteurs de réussite majeur de tout projet est au démarrage : « Pourquoi le projet existe » doit être communiqué, expliqué et supporté par le sponsor du projet qui doit se sentir engagé dans la réussite du projet.



Fort d'une solide expérience de terrain dans l'industrie IT (IBM, Lucent Technologies, Amadeus IT), j'ai développé une expertise unique en accompagnement des transformations d'organisations que j'ai articulé autour de mon cœur de métier qu'est la gestion de projet.



De projets purement techniques et opérationnels au début de ma carrière (développement logiciel, mise en clientèle), j'ai ensuite abordé d'autres types de projets faisant appel à des transformations d’organisations, tels que projets d’externalisation, de réduction de couts, de réorganisation d'équipes vente, marketing et opérationnelles, et de support et maintenance des produits et solutions en clientèle, et également la mise en place de systeme d'information.



https://www.linkedin.com/in/philippecuny/



Mes compétences :

Business Process Management

Optimisation des process

Coaching d'équipe

Communication

Conduite du changement

Gestion de projet

Coaching individuel

Project Management Office