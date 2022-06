Philippe DAMECHE

Après plus de 30 ans dans le domaine du contrôle et de la qualité, et, relativement au fait des difficultés rencontrées par les services rattachés à la production, dans l'application des règles QHSE, j'ai cependant souhaité amorcer un virage dans ma carrière afin de me retrouver confronté à cette réalité.

Je constate aujourd'hui que cette problématique est d'autant plus présente que la marge de manœuvre est faible, notamment dans les très petites entreprises où les moyens sont souvent limités.

Cette nouvelle orientation me permet de toucher concrètement à tous les services, ce qui n'était pas forcément le cas auparavant, de continuer à enrichir mon expérience, et surtout, de pouvoir affiner ma perception de l'interprétation des différentes référentiels, principale base de travail des mes précédents postes. Après plus de 30 ans dans le domaine du contrôle et de la qualité, et, relativement au fait des difficultés rencontrées par les services rattachés à la production, dans l'application des règles QHSE, j'ai cependant souhaité amorcer un virage dans ma carrière afin de me retrouver confronté à cette réalité. Je constate aujourd'hui que cette problématique est d'autant plus présente que la marge de manœuvre est faible, notamment dans les très petites entreprises où les moyens sont souvent limités. Cette nouvelle orientation me permet de toucher concrètement à tous les services, ce qui n'était pas forcément le cas auparavant, de continuer à enrichir mon expérience, et surtout, de pouvoir affiner ma perception de l'interprétation des différentes référentiels, principale base de travail des mes précédents postes.





Mes compétences :

Diplôme IWS (soudure)

Audit qualité

Cofrend 2 Magnétoscopie (END)

DU QSE

Coordinateur Système QSE