Philippe DE LANNOY

Homme de l’art en tant que juriste, gestionnaire et entrepreneur, j'ai toujours souhaité allier ces trois caractéristiques afin de préserver mon autonomie et celle de mes clients. Eclectique et curieux de nature, je n'ai pas hésité à varier mes expertises en puisant dans l’une pour enrichir l’autre. Exemple : utiliser les techniques de gestion de créances des banques dans l’optimisation de celles liées à la gestion de servitudes pour les grandes entreprises industrielles. Très impliqué auprès de mes clients, j'apprécie le travail en équipe et n’hésite pas à monter en première ligne pour défendre les intérêts de mes partenaires auprès des acteurs concernés : actionnaires, banquiers, commissaires aux comptes, notaires, avocats et autres.



Mes compétences :

Agroalimentaire

Banque

Contentieux

Entrepreneur

Investissement

Juridique

Recouvrement

Reprise d'entreprise