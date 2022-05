Philippe DE LAPLANCHE

Si nous avons un défi à relever dans la filière bois énergie, c’est principalement celui de l’approvisionnement maîtrisé sur le moyen et le long terme. Si la demande bois augmente comme prévu, ceci suppose des actions qui doivent permettre de multiplier par deux la fourniture nette de bois. Il est impératif que nous ayons une organisation pour maîtriser ce développement. Pour être efficace, il faut s’appuyer sur la forêt privée qui est de loin majoritaire sur le territoire national. Mais depuis plus d’un demi-siècle, seul les bois commercialisables font partie d’un marché organisée. Le bois énergie a été pendant ce temps plus ou moins délaissée par les propriétaires qui vendent sur un marché non formel. L’image du bois énergie s’est donc progressivement dégradée. Elle peut redevenir un combustible/énergie locale d’avenir si nous nous donnons les moyens de maîtriser son marché...



