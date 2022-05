Philippe DE MORAS

Dirigeant (Europe Moyen-Orient Afrique) confirmé :

- Membre de comités éxécutifs, responsabilité de dirigeant avec P&L

- Stratégie & organisation de sociétés en France et en Europe

- management de personnes multiculturelles, multi départements / activités, multi nationalités

- Développement & redressement d'activités



- Intervention en manager de transition et conseil, en Direction Générale et Direction des Ressources Humaines



Mes compétences :

direction générale

direction des ressources humaines

direction commerciale et marketing