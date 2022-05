Philippe De-Néri DOVONOU

Jeune et dynamique (36ans), je m'investis à 200% dans les activités que je pratique. Je suis un passionné en quête de l'essentiel, transmettre mes compétences et mes valeurs.

Mes expériences professionnelles, riches et variées, m'ont permises d'acquérir une culture de l'entreprise où "l'humain" reste et restera le moteur essentiel d'un développement respectable et durable.

Je suis un être humain au service de l'Homme, mes actions et mes décisions ne sont prises qu'après en avoir estimé les conséquences probables.



-Ingenieur Informaticien SIG(Systeme d'Information geographique)



-Ingenieur Informaticien cartographique



-Consultant externe en topographie et cadastre



Je suis Informaticien et je maitrise le language du SIG (Systeme d'Information geographique)ce qui me donne le pouvoir aujourd'hui de dire que je suis un "géomaticien"

je maitrise:

- le mapInfo

- le parckage de Arcgis jusqu'au server

- le mapautocad

- la famille des 3d ( 3d max, le maya, blinder

etc...)





Société: Nticsa



Secteur : Administration | Collectivité locale - Informatique - Télécommunications



située au Deux plateaux Aghien

LATITUDE: 5,385250

LONGITUDE: -4,000950



Les produits:

les logiciels des collectivités territoriales:

- Kalo cimetière

- Kalo cadastre

- Kalo survey des reseaux GSM

- Kalo des affiches publicitaires

etc....................

Les services

Audit qualité (QoS)des reseaux GSM des opérateurs télécoms:

Analyse des differents services vendus aux clients

(voix,sms,data)

Audit santé(RNI) des reseaux GSM des opérateurs télécoms:

- Analyses les spectres electromagnetiques

- détecter les niveaux des champs les plus élévés

- faire des recommandations à l'organe regulateur et aux

operateurs télécoms

Mobilisation de ressources pour les collectivités

territoriales



Localisation : cocody - Côte D'ivoire



www.nticsa.com



Mes compétences :

Administration

Informatique

Télécommunications

Ingénieur informaticien stagiaire à ADM en 2O10

Ingénieur technique réseaux et télécoms en 2009