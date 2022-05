Philippe DE POPOW

Je suis marié et père d'une fille de 4 ans 1/2.

Mes compétences fonctionnelles se situent essentiellement dans le secteur bancaire (prêt, emprunts, comptabilité, monétique, back office, comptes bancaires).

Les fonctions que je peux occuper sont : Concepteur Réalisateur Intégrateur Confirmé ou Ingénieur études et développement mainframe ou Testeur certifié CFTL/ISTQB.



Mes domaines d’intervention sont l'analyse des besoins, la rédaction du cahier des charges, la rédaction des spécifications fonctionnelles détaillées (analyse détaillée, conception, développements, tests unitaires, intégration, mise en production), la migration industrielle des applications, la recette technique des applications migrées.

Dans le domaine de la qualification logicielle, je peux assurer la rédaction des fiches de test, l'organisation des scénarii de tests et document de reporting, la rédaction du support utilisateur. Je peux m'appuyer sur des outils comme TestDirector et QuickTestPro.



Mes compétences :

CICS

COBOL

DB2

DIRECTOR

Endevor

JCL

MVS

Oracle

PRO C

Pro*C

Quick Test Pro

Test

Test Director

TSO

UNIX