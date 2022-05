Philippe DE PROOST

Profile :

Possède 12 ans d'expérience en gestion de projet, architecture et conseil.

Aujourd'hui Architecte Service Management au sein de la division Architecture Services France.

L’activité actuelle est le design et la mise en place de solution ITSM dans le cadre de nos contrats clients multi environnement (Hybrid IT).

Conduite des projets de transformation

Modélisation des données

Mise en place de solution de reporting (finance, SLM)

Mise en place de CMDB

Contrôle de la qualité des processus ITIL



Responsabilités exercées :

 Correspondant direct auprès d'une direction générale Client

 Encadrement, Responsable d'une équipe

 Conception, mise en œuvre de processus ITIL, procédures et modes opératoires

 Conception, mise en œuvre de solution CRM et d'outils de ticketing IPC et reporting SLM

 Conduite de projets de transformation

 Maitrise des couts & définition de stratégie

 Réalisation de documents d’architecture (solutionning, costing & sizing) outils SLM

 Architecture ITSM (SLM, CMDB, processus IPCSR)





Mes compétences :

Architecture : Accréditation IBM - Associate ITA

Projet : Accréditation IBM - Advisory PM

ITIL : v2 Fondation, Bridge v2/v3, IPSR practioner

SGDB 1/2: Access , Oracle 7 / 8, Ingres, Informix

BI : Office / Lotus / Cognos BI / Hyperion

Langages 1/4: Pascal, VB / VBA / VBScript

Gestion de projet : MS Project

Langages 2/4: Perl, Php, Java, Javascript

SGDB 2/2: PostgresSQL, mySQL, Sybase, DB2

Langages 3/4: shell unix (sh / csh /ksh / bash)

Langages 4/4: Postscript, notion Java

Serveur WEB : Apache / Tomcat / Websphere

OS : Windows , Unix SVR4, Aix, Solaris, Linux

Produit Mngt réseau : Alcatel 47xx – HP Openview

Architecture : Base de données, Client / Serveur

Produit Voix : Alcatel A4400 – OmniPcx

Réseau : TCP/IP - VoIP - SNMP - CMIP

Produit Data : Alcatel Omni, Cisco, InfoVista

Protocole CSTA et CTI