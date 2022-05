Philippe DE REVIERS

Audit CPA a été créé en janvier 2005.



Notre cabinet compte aujourd'hui 40 collaborateurs dont 6 diplômés de l'expertise comptable.



Nos principales missions:



- Expertise comptable conseil

- Aide à la création d'entreprise

- assistance aux entreprises étrangères s'installant en France

- Conseil auprès des associations et des fondations

- Gestion de la paie et conseil social

- Commissariat aux comptes et audit contractuel

- Aide à la transmission d'entreprises

- Audit d'acquisition

- Etablissement et certification du bilan carbone des entreprises (Notre cabinet est certifié par l'ADEME)

- Mise en place de systèmes d'informations

- Rédaction des procédures

- Assistance comptable ponctuelles (remplacement de directeur financier, chef comptable, collaborateur comptable)



