Philippe DE SAINT ANDRÉ

Etudes à Lyon et à Canterbury en Angleterre (gestion et marketing)

Expériences professionnelles dans le marketing pharmaceutique, la production TV, l'édition multimédia et la production photo.



Passionné par la photo, après 3 ans passés chez un des acteurs majeurs de l'image fixe j'ai décidé en 2001 de créer ma propre structure pour évoluer dans ce métier.

Je suis aujourd'hui agent de 7 photographes et je gère des productions pour d'importantes agences de communication et annonceurs. Je continue à faire des reportages pour certains clients et faire des photos à titre personnel.



Mes compétences :

Ski

Publicité

Communication

Audiovisuel

Réalisateur

Video

Production photo