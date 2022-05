Philippe DE TRAVY

D.A. chez Mots & Images puis Melody : 20 ans d'expérience dans l'édition culturelle et médicale haut de gamme. Concepteur de collection de luxe et d'expositions (Rhône-Poulenc, GlaxoWelcome ...).

Puis J.-L. Potron, Directeur de la S.I.A. (imprimerie Art & Caractère, Pierre Fabre), travaillera avec moi sur les plus beaux livres d'Art qu'il a eu à réaliser : Empreintes de Vins 800 pages, 65 grands crus classées, entre art et œnologie (champagnes, blancs et rouges), Le Musée du Vigneron (Chateauneuf du Pape. Ces deux livres furent élus Prix Edmond de Rotschild "Meilleur livre de l'année". Mes qualités sont de rechercher l'originalité, la sobriété typographique, insérer de l'illustration, choisir et cadrer les photos avec du sens, passer du temps dans la recherche de l'authenticité, de l'unicité de l'objet (format, couleurs, couverture). Je suis élitiste pour préserver ma disponibilité pour une richesse créative très poussée.



Mes compétences :

Coloriste

Chaîne graphique

Typographie

Photographie

Conception graphique

Illustration