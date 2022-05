Philippe DELABY

Après l’obtention du BTS restauration, J’ai managé et dirigé des restaurants en restauration rapide ou traditionnelle, puis supervisé 5 restaurants avec 70 salariés et 3M de CA sur la métropole lilloise .

Ces différentes fonctions m’ont permis d’acquérir une connaissance globale et une polyvalence dans la gestion d’un centre de profit, plus particulièrement : la gestion administrative du personnel, le recrutement, l’intégration et la formation, le suivi des procédures réglementaires et disciplinaire, la mise en place de la politique RH et d’outils de motivation.

Plus personnellement ces expériences m'ont permis d'acquérir un très bon sens du contact et une rigueur sur l'encadrement d'une équipe. Exigeant envers moi-même, avec les autres, je le suis dans mon travail. Ma capacité de travail et ma persévérance seront des atouts pour faire face aux défis humains d’une entreprise.



Après 25 ans dans la restauration, j’ai réalisé un bilan de compétence qui a fait ressortir la gestion des ressources humaines comme un moteur professionnel essentiel (contact humain, envie de former et de faire évoluer, sens de l’écoute).

C’est donc naturellement que je me suis réorienté vers de domaine. Cependant même si j’avais acquis de nombreuses compétences transversales, il était important pour moi de me former aux bases afin de répondre au mieux aux exigences du métier. C’est dans ce cadre que J’ai rejoint l’IFOCOP.



Mes compétences :

