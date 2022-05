Philippe DELAITRE

Trente ans après avoir quitté l'hôtellerie et la restauration, j'ai repris le 1er décembre l'Inter-Hôtel le Chapon Fin à Moissac.



L'Inter-Hôtel le Chapon Fin est un établissement de 2 étoiles NN qui a un grand besoin de rénovation.



Partant des 23 chambres exploitées aujourd’hui on devrait finir avec 27 chambres après travaux. Transformant plusieurs chambres en suite et j'espère un passage en 3 étoiles.



Un beau projet pour ce qui devrait être une fin de carrière.