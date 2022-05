Philippe DELARUE

(Voir profil complet sur LinkedIn)



Passionné par le monde de l'entreprise, de l'innovation et des nouvelles technologies.

* 17 ans dans le développement commercial, le marketing et le support clients dans des secteurs innovants. (B to B cycle long) ainsi que dans la gestion d'équipes et d'entreprise

* 13 ans en R&D (électronique) dev et chef de projets électronique, RF/Hyper



Un parcours très riche avec des expériences dans l'industrie et plus particulièrement dans l'électronique (Startups - PME- PMI) m'a permis de développer de solides compétences transverses (R&D, Production, Sous-Traitance, Support clients, Marketing, Développement commercial, Gestion d'entreprise, création de société (3), levée de fonds,...

Plus de 18 ans de management dans le développement de startups et PME.



Compétences:



*** Sales & Marketing

• Développement commercial en B to B France, Europe, Asie et US

• Stratégie Marketing et Commerciale

• Définition de la Roadmap produits

• Négociation de contrats et gestion de la relation clients

• Business Plan

• Pitch



*** Technique (HW)

• R&D électronique Analogique et Radio

• Expertise RF/Hyper, Wireless, téléphonie mobile, M2M, ISM, IoT et IIoT (LoRa, SigFox, NB IoT, Energies

• renouvelables, batteries et Smart Grid/Smart City)

• Lancement et suivi de production

• Assurance qualité



*** Management

• Animation d’équipes pluridisciplinaires

• Direction de projets

• Gestion et audit des fournisseurs et des sous-traitants



*** Gestion

• Création d'entreprise

• Administration de ACCO S.A.S (40 personnes)

• Ressources Humaines



Respect des contraintes de développement, des plannings et management avec efficacité, pragmatisme et rentabilité tout en assurant une vision du produit par rapport aux besoins du marché et à la satisfaction du client.

Reconnu pour mon écoute, mon adaptabilité, ma capacité de vision, mon aisance pour la communication, ma créativité pour identifier des solutions réalistes, efficaces et rentables.



Mes compétences :

Wireless

3G

Management d'équipe

Reprise d'entreprise

Direction

Téléphonie mobile

Radio

GSM

Finances

Direction de projet

Direction générale

Gestion de la production