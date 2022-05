Dernières formation CERIC Cycle1 au CNPP, recyclage de l'IGH1 en SIAPP1.

Chef de projet et suivi d'exploitation des installations de videosurveillance, contrôle d'accès, sas, png, pmr, rideaux rapides, barrières, portes de garage et portails, logiciels sécurité, armoires à clefs et le réseau lié à tout cela.

La liste est longue la suite au prochain numéro!



Mes compétences :

Contrôle d'accès

Microsoft accès

PMR

Portes de garage

SAS

Sécurité

Vidéosurveillance