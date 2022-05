Philippe DELERM

Ma carrière professionnelle s'est essentiellement tournée vers le Transports de marchandises.

Après un licenciement économique en août 2012, j'ai décidé de reprendre des études, je me suis donc inscrit en Licence d'Informatique en octobre 2012 au Centre d'Etudes et de Recherches en Informatique.

4 Ans après, je suis en Master 1ère année en Réseaux Informatiques et Services Mobiles.

Afin de financer mes études et ne pas être dépendant du système social français, je suis aussi équipier polyvalent dans une grande enseigne de restauration rapide.

A 47 ans, je ne suis pas mort professionnellement, et j'apporte la preuve qu'avec de la volonté et du courage mais aussi des sacrifices, on peut toujours aller de l'avant.

Ma devise : «A coeur vaillant, rien d'impossible»

Depuis le 13/07/18 je suis officiellement Ingénieur Informatique spécialisation Réseaux



Mes compétences :

Linux

Wi-Fi

UNIX Open BSD

UNIX

TCP/IP

Personal Home Page

OSI

Linux Red Hat

Linux Fedora

JavaScript

HTML

Ethernet

C++