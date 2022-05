Philippe DELORY

- Garantir le déploiement et la mise en œuvre de tous les projets (immobilier, technique et transverse) y compris la gestion locative (baux et charges locatives) et le déploiement de la Gestion Externalisée Industrialisé de la Maintenance Opérationnelle et BDS (Branche délégataire Signataire) dans le respect des processus de mise en œuvre, concepts, délais et coûts, propose des options de décision aux Directeur Ressource Appui & Transformation

- Contribuer à la mise en sécurité des immeubles et la satisfaction aux occupants par la mise en place des contrats appropriés (maintenance, nettoyage et services)

- Contribuer à l’élaboration des schémas d’évolution du réseau et du tertiaire (optimisation des factures immobilière et des surfaces)



Mes compétences :

