Philippe DELSAUX

Activ'Company est une agence de communication opérationnelle basée sur des prestations convergentes :

AUDIOVISUEL, EVENEMENTIEL et DIGITAL.

Nous développons également une activité de veille et de tracking sur internet: VeilleActiv'



Nous avons le plaisir de vous informer de la mise en ligne de la nouvelle édition de notre plateforme de veille internet



VeilleActiv' est une application de veille et de tracking sur internet basée sur les technologies Web 2.0



Encore plus Rapide, Facile et Performante, VeilleActiv' scanne :

Ø Les réseaux sociaux

Ø Les blogs, les forums

Ø Les médias vidéos

Ø Les médias participatifs

Ø Les sites de presse généralistes & spécialisés



VeilleActiv': Une équipe conseil à votre disposition pour préparer vos campagnes

VeilleActiv': Un accès à l’interface utilisateur pour paramétrer vos campagnes

VeilleActiv': Une équipe opérationnelle en back-office contribue à trier les remontées et affiner votre recherche

VeilleActiv': Fonctionne par abonnement annuel ou par opération ponctuelle



La disponibilité en ligne de VeilleActiv' vous permet de bénéficier d’une mise à jour de la plateforme au rythme des évolutions technologiques

N'hésitez pas à nous solliciter pour un rendez-vous de présentation de notre application :