Philippe DEMÉE

SystemGie contribue à renouer et dynamiser les liens de collaborations entre les clients Grands Comptes et les TPE/PME/PMI innovantes et à globaliser économiquement les achats responsables conformément à la loi et aux « bonnes pratiques » définies par la charte des relations fournisseurs responsables.

SystemGie instaure des synergies de co-développement basées sur un écosystème collaboratif et équilibré propice à l’émergence de l’innovation.



Agréée Recherche et formation depuis sa création en 2010, chef de file officiel et coordinateur national du Centre Multiservices Partagés (CMP) du Ministère de l’économie et de l’industrie et du redressement productif, SystemGie s’emploie avec La Direction Générale de la Compétitivité, de l’Industrie et des Services (DGCIS) à favoriser concrètement le rapprochement des PME/PMI/SSII innovantes avec les projets des grands groupes.

Par ailleurs, la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi) a confié à SystemGie « Le développement d’un Ecosystème de Services entre TPE/PME et Grands Comptes ».



L’écosystème SystemGie se renouvelle régulièrement pour répondre aux enjeux de la responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE) et s’adapter aux nombreuses mutations technologiques et économiques de ses Partenaires et Clients.



SystemGie est accompagné par 11 centres de recherches scientifiques et économiques publics regroupés en GIS.

Le GIS (Groupement d’Intérêt Scientifique) Marsouin assiste SystemGie pour l’étude, l’implémentation et le retour d’expérience de la « Plateforme SystemGie »

SystemGie se considère comme un ambassadeur responsable et un intermédiaire vertueux, à l’égide de la Charte des relations fournisseur responsables prônée par le Ministère du Redressement Productif et la Compagnie des Dirigeants et des Acheteurs de France (CDAF) pour laquelle nous sommes agréés "formation" et "Consultant" dans le cadre de la médiation Inter-Entreprises.



Agréments renouvelés le 20 Décembre 2012 au Ministère des Finances, décerné par le médiateur de la république Pierre Pelouzet et en présence de Madame la Ministre Fleur Pellerin.



Les conseillers de la plateforme apportent à l’ensemble des partenaires technologiques de SystemGie tous les accompagnements nécessaires pour répondre efficacement aux conformités légales et aux exigences Clients

Des services et des moyens mutualisés sont à disposition du réseau des partenaires et clients de SystemGie pour :



- Améliorer la compétitivité et la productivité

- Respecter l’équité financière et l’équilibre des relations

- Encourager les paiements court-termes (consolidation BFR, respect LME…)

- Renforcer l’innovation

- Faciliter les synergies et les partenariats (Consortium, GME, Cluster, Fusion…)

- Eclairer les acteurs sur la propriété intellectuelle et le code du commerce

- Apaiser et réhumaniser les relations

- Contribuer à la consolidation des filières professionnelles

- Participer au développement du territoire

- Intégrer les facteurs environnementaux et sociétaux

- Favoriser les achats solidaires et adaptés

SystemGie compte actuellement plus de six cents partenaires technologiques au service d’une cinquantaine de Grands Donneurs d’Ordres en France et à l’international.

Ce concept est opérationnel chez plusieurs Grands Comptes Industriels, Telecom, Aéronautique et Défense et SystemGie continue activement sa prospection avec les clients majeurs du marché vers de nouvelles branches d’activités en France et en Europe.



SystemGie est :

• Labellisée et agréée par la médiation Inter-entreprises société de conseils et de formation pour la mise en œuvre de la Charte des bonnes pratiques achats.

• Accompagnée par UBI France et la Coface pour ses activités à l’export.

• Classée parmi les entreprises « Oseo excellence »

• Certifiée Entreprise Technopolitaine du Val d’Oise et Bretagne

• Partenaire du Pacte PME

• Adhérent actif à la CDAF (Compagnie des dirigeants et Acheteurs



