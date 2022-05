Philippe DEMONGEOT

A ce jour Consultant en controle de gestion industriel

Mission longue durée dans le secteur automobile

Projet SAP, Reporting, Management, controle de getstion

opérationnel.



2002 – 2007 Contrôleur de gestion des opérations Groupe



Pilote le budget des usines (Dépenses: $XXXM) et consolide le reporting management.

Manage et assure la coordination des 12 contrôleurs usine en charge du contrôle de gestion et de la comptabilité générale.

Approuve les nouveaux équipements (Budget Investissements: $XXM).

Contrôle la gestion HQ Manufacturing (Effectif: XX Personnes, Budget: $XXM).



Principales réalisations :

o Mise en place de procédures standardisées relatives à la gestion des stocks et des immobilisations ainsi qu’aux prix de transferts internationaux.

o Adoption des règles IFRS relatives aux inventaires et aux immobilisations corporelles.

o Interface avec auditeurs externes pour audits trimestriels des comptes.

o Préparation du plan à 3 ans et des simulations de restructuration industrielle.

o Recrutement, intégration, formation, transfert de 4 contrôleurs de gestion.

o Préparation de la filialisation puis l’entrée en bourse d’Axalto et de la fusion avec Gemplus pour donner naissance à Gemalto.



Mes compétences :

Gestion