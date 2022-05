Philippe DEMOUSTIER

Filiale de la societée Elettrocanali Italie , la structure Française dispose d'un stock et depot d'usine basé a Bourgoin-Jallieu en Isere.

La sociétée fabrique au travers de ces 4 usines Italiennes des produits destinés au marché professionel en Electricité Industrielle et Batiment Tertiaire.

Goulottes , boites , coffret , prises , tubes et gaines etant l'essentiel de nos Fabrications

Fabricant depuis 40 ans, nous pouvons répondre à vos besoins en terme de matériel destiné aux installations électriques. Nos produits sont réalisés suivant les procédures ISO 9001, sont certifiés IMQ, LCIE/NF, UL/CSA et ont le marquage CE.



Télécharger au format PDF nos 4 Catalogues



Catalogue BLEU : Systèmes de goulottes

Plinthes ; moulures ; goulottes pleines ; goulottes d’installation ; goulottes de climatisation ; goulottes de câblage



Visualiser/Télécharger le:www.calameo.com/read/0014223169a55cb58cf47



Catalogue JAUNE : Boites et coffrets de distribution

Boîtes de dérivation autoextinguibles, sans halogène ; coffrets pour montage en saillie ou à encastrer



Visualiser/Télécharger le:www.calameo.com/read/00142231671ef08b6ec4c





Catalogue VERT : Systèmes de tubes, gaines et accessoires

Tube IRL ; gaine ICTA vide avec tire-fil et ICTA préfilée ; large gamme d’accessoires



Visualiser/Télécharger le:www.calameo.com/read/00142231639dc093f8d86





Catalogue ROUGE : Fiches et coffrets prises assemblés

Prises et fiches NF et industrielles ; large gamme de coffrets prises montés câblés



Visualiser/Télécharger le:www.calameo.com/read/001422316d24aed2d946c



A votre service en France :

-Stock de 1000 m² à Bourgoin-Jallieu (30 km à l’est de Lyon)



