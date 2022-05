Philippe DENIS

Riche expérience de 30 ans dans le secteur Aéronautique et Spatial, ayant occupé des postes opérationnels (Méthodes) , des postes de Management (responsable site de production ou service support);

Actuellement Directeur commercial chez Indraéro-Siren et Responsable Site de production ( Groupe LISI).



Titulaire d'une certification Master Coach depuis mars 2011 obtenu à l'Institut de Coaching International- session octobre 2010.



Mes compétences :

Challenger et aimant relever les défis

Persévérant

Emphatie

Accompagner

Innovation

Développement personnel

Pilotage de projets

Manager

Management opérationnel de centres de profits

Aéronautique

Management de projets et gestion de portefeui

Management d'équipe

travaillomane

Management opérationnel et hiérarchique