Depuis la fin de ma formation initiale dans les années 1990, j’avais envie de reprendre des études. Une opportunité s’est présentée courant 2006 et à la rentrée d’octobre de la même année , j’ai repris un cursus en Sciences de l’éducation par la biais de la licence professionnelle USETIC (usages sociaux éducatifs des technologies de l’information et de la communication) à l’université de Rennes 2. J'ai ensuite continué mon cursus au sein de la filière en Master 2 (Technologies en éducation et en formation). Je suis inscrit en thèse depuis novembre 2013.



En attendant des financements, je suis toujours animateur et accompagnateur d'outils et logiciels numériques auprès des publics de la médiathèque de Lorient.



Enfin je suis un Président actif de l'association Camp'TIC.Array



Depuis janvier 2015, j'ai une chronique TV sur la chaine départementale Tébésud sur la société du numérique.



Mon CV sur Doyoubuzz :http://www.doyoubuzz.com/philippe-denis_1



Mes compétences :

A L'ECOUTE

Animateur

Ecoute

Opiniâtre

Pédagogue

Réalisateur

Sens du service

Sens du service public

service public

Animation

Pédagogie

Communication