Philippe DERDERIAN

Dirigeant Associé de Nesseo group et en charge des Opérations



Le Groupe Nesseo au travers de ses filiales Aplicit et Teamsolutions, est un intégrateur de renommée dans les environnements Autodesk



Nos axes d'expertise regroupent des compétences autour de la 2D/3D, de la Simulation, du BIM et du Design



Pour répondre au mieux aux attentes de nos Clients, nous avons depuis 3 ans organisé chaque pôle d'expertise en Business Unit spécialisée intégrant sa propre force commerciale et technique, assurant à nos Clients des interlocuteurs Métiers.



La gestion des Pics d'activité des Entreprises, est devenu ces dernières années le point essentiel de réflexion des Dirigeants pour échapper à la course convulsive des achats de produits.



Nous proposons aujourd"hui de palier à cette problématique couteuse en délivrant à nos Clients la possibilité de passer du mode CAPEX au mode OPEX, par l'analyse des taux d'utilisation de leurs produits en les convertissant sous forme d'abonnement pour une période donnée flexible sans engagement, garantissant un Retour sur Investissement immédiat.



Business Unit 2D/3D : orientée Manufacturing (Autodesk Inventer, Product Design Suite, MEP, Electrical, Autocad

Business Unit BIM : orientée Bâtiment (Autodesk Revit, leader incontesté)

Business Unit Simulation : orientée Injection Plastique, Mécanique des Fluides, Calcul de Structures (Autodesk Moldflow, Autodesk CFD, Autodesk Algor, Autodesk Nastran)

Business Unit Design : du sketching à la conception (Sketchbook, Alias Design, Alias Surface, Vred)



Mes compétences :

Autocad

AutoCAD Inventor

Autodesk

CAO

CAO & DAO

Cao Dao

Catia

DAO

Design

GDT

Inventor

PLM

Vault