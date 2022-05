Philippe DERUAZ

Natif d'ANNECY en HAUTE SAVOIE

je suis parti à mes 16 ans pour réaliser mon TOUR DE FRANCE comme charpentier

à la fin de ce tour j'ai travaillé dans deux sociétés dans les ALPES MARITIMES

Puis j'ai créé mon entreprise en 2003

dans un petit atelier en location avec un apprenti

pour construire en 2010 un atelier de 700m2 avec pont roulant ,raboteuse 4 faces et speet cut SC3.

Et employé 9 personnes

Marié et trois enfants



Mes compétences :

Charpente bois

Couverture

Cadwork

Zinguerie

mdbat