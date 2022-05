Philippe DERVIEUX

Fondée en 1976, CGI est une entreprise indépendante de services en TI et en gestion des processus d’affaires qui contribue à la croissance et au succès de ses clients. Avec 69 000 professionnels dans plus de 40 pays, la fusion de CGI et Logica offre une présence, des capacités et une expertise accrues à nos clients dans les Amériques, en Europe et en Asie-Pacifique. Nous nous réjouissons de pouvoir ainsi vous apporter une valeur encore plus grande. Nous sommes déterminés à aider nos clients à atteindre leurs objectifs d'affaires et à offrir des carrières gratifiantes à nos membres. Pour en savoir davantage :Array.





Nous recherchons activement des développeurs Java/Jee spécialisés en commerce électronique, particulièrement avec la plateforme Oracle ATG, ainsi que des développeurs Java/Jee ayant une bonne connaissance du portail Liferay.

Vous détenez ces compétences, et une expérience au Canada vous intéresse ? Prenez contact avec moi, il me fera plaisir de vous rencontrer et de discuter des opportunités de carrière que nous avons à offrir.



Rejoignez-nous !

http://www.cgi.com/fr/carrieres/travailler-chez-cgi



Mes compétences :

Informatique

Java EE

Gestion de projet

Architecture logicielle

Business development

E-business