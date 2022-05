Philippe DERVILLE

La société Arilco est spécialisée dans les produits pour l’automobile et a pour cela développé sa marque Worldclean.



Apres avoir pendant de nombreuses années, fabriqué, négocié, stocké et transporté dans toute l’Europe, l’ensemble de produits détergents, nous avons, il y a 8 ans, fait le constat que cela ne correspondait plus à la situation économique et environnementale de notre société. Transporter de l eau et du plastique !!

Le lave-glace étant le produit le plus vendu dans le monde, nous avons cherché et développé avec différents laboratoires notre première pastille lave glace.

Depuis 8 ans, notre pastille constamment développée a était modifiée 4 fois. Nous sommes depuis 3 ans 100% d origine végétale.

En septembre 2014, une nouvelle pastille verra le jour. La pastille lave glace anti pluie.



A la demande de nos clients nous avons ensuite inventé le sachet de 450g afin de pouvoir mélanger un fût de 210 litres, parfaitement miscible. C’est aujourd’hui une grande réussite. Nous avons complété avec le sachet de 40 gr pour faire 20 litres et 2 kg pour un IBC de 1000 litres.

Plus de logistique et un bilan carbone exceptionnel

D’importants moyens ont été mis en place afin d’étoffer la gamme avec des détergents pour d’autres spécialités en pastilles et en poudre :

- shampooing auto en pastille et sachets,

- détergent pour le VUL, moto, scooter, bricolage, nautisme, industrie.

Notre lave-glace est d’origine végétale. Il en va de même pour la majorité de nos détergents.

Différentes certifications sont en court.

Nos pastilles de parfum d’ambiance sont en liège naturel et les parfums sont français.

Tous nos produits sont aux normes REACH et fabriqués en Europe.



Compresser des poudres est un métier.

Créer des poudres et les compresser, du lave-glace aux différents détergents pour l’automobile et l’industrie, est une spécialité !

Nous la connaissons, nous la maîtrisons, c’est notre métier.

Chez ARILCO, nous ne pensons ni au linge ni à la vaisselle.

Nous travaillons sur des idées modernes et notre souhait est d’inventer le futur dans vos ateliers et non pas dans vos cuisines et salles de bain.



Transporter des produits contenant 80% ou 90 % d’eau, à notre époque, est-ce encore raisonnable ?...

A quoi servent les canalisations d’eau courante ? Tous nos produits sont séquestrés (anti calcaire entre autre)

Le plastique représente actuellement 60 milliards de tonnes de déchets par an… Je vous laisse imaginer les dégâts (réf. : Biocoo).



Nous n’avons plus besoin d’un gros bidon pour faire sensation.



Fidèle à ses idées sur le respect de l’environnement et pour toujours mieux vous servir, la société ARILCO SA déménage en septembre 2012 dans SOLARWIND, une première mondiale de 10000 m² dans un bâtiment neutre en émission CO2.

Ce bâtiment répond aux normes les plus strictes en matière de développement durable et d’écocitoyenneté.

Il met à contribution les principales sources d’énergies renouvelables : la biomasse, le soleil, le vent, et la géothermie de l’eau.



Chez ARILCO nous ne parlons pas d’écologie, nous appliquons ses principes.

Nous nous sommes engagés à planter + de 100 000 arbres avec WEFOREST (www.weforest.org)



Ouvrez votre esprit, changer fait du bien .



Nous travaillons toujours sur notre gamme de produits liquide 100% origine végétale.



www.worldclean-products.com



Création de produits.Private label possible.



Distribution :



- Grossites auto,PL,VL,Industrie,Agri,Moto.

- Référencement

- Plate forme

- Centres auto

- Grande distribution



Export: Benelux,France,Espagne,Italie,Allemagne,Suisse,Autriche,Pologne,Pays Baltes, Biélorussie, Russie.

Nous cherchons des attaches commerciaux confirmés sur différents secteurs de France et Benelux afin de visiter les grossistes, concessions auto, PL et agricole, industrie.

FIXE + % + VOITURE + FRAIS . Travail sur votre département de résidence .



