Philippe DESCATOIRE

De formation supérieure, je suis Directeur Supply Chain au sein de la société CLEOR.

Société en croissance constante, dans le secteur de la distribution de l’Horlogerie-Bijouterie. Depuis mon arrivée nous sommes passés de 99 Magasins à 123 Magasins sur le territoire national.



Métier très prenant, et très motivant, je suis le garant de la performance de la chaine logistique par la motivation des équipes, la visualisation des résultats par des indicateurs, le management de proximité, la polyvalence, l’utilisation du Lean Management, et la coordination de ces équipes.



Auparavant j'étais Directeur logistique au sein de la société LE RAY ou je pilotais 3 sites Logistique (60 personnes).

J'étais le garant de la mise en oeuvre du management, de l’organisation, de la gestion et de la rentabilité des services logistiques sur chacun des sites.



Je contrôlais l’ensemble de l’activité logistique dans un environnements B to B grâce à des indicateurs tels que : fiabilité des stocks, valeurs de stocks, nombre de ruptures clients, incidents d’approvisionnements, productivité.



J’animais et définissais les responsabilités lors de réunions suivies par des plans d’actions (politique Kaisen) qui permettent une meilleure réactivité et un pragmatisme dans la gestion des litiges.

Nous avons ainsi passé trois audits (ISO TS, EVALOG, ISO 9001 V2000) très bien notés.



J'élaborais les études logistiques en collaboration avec la direction commerciale.

Je pilotais les projets logistiques, ERP, EDI.



Fort d’une expérience de deux ans comme logisticien chez Faurecia (9° équipementier mondial, leader mondial sur le marché du siège automobile) je pilotais l’approvisionnement et l’ordonnancement grâce au PDP, en partenariat avec les responsables de production, pour les projets automobile tel que X3, D2J, D25, X6.



Mes compétences :

Informatique

Logistique

Management

Lean management

Chaine logistique

EDIFACT

Approvisionnement

RFID