Philippe DESCHENE

Chef d'entreprise depuis l'âge de 29 ans.

Spécialiste de la fermeture de l'habitation.

C'est quoi "LA FERMETURE", ce sont les portes de garage, les portails, les portes, les volets, les automatismes, et les contrôles de l'accès des maisons (interphone et visiophone).

J'ai créé 3 entreprises, j'ai connu des hauts et des bas, et en ce moment je lance la 4ème, avec mon fils Paul.

www.aquitaine-fermetures.com, vente en ligne de motorisations.



