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Philippe DESMAREST

LEZAY

Election législatives 2022

RETROUVEZ GRATUITEMENTLe résultat des législatives à Lezay

En résumé

Mes compétences :
ARCHIVAGE
GESTION DES STOCKS
MISE EN SERVICE, REGLAGES, DEMONSTRATION
LIVRAISON ET INSTALLATION DES PRODUITS
COMMANDER LES PRODUITS, LES FOURNITURES, LES PIECE
RECEPTIONNER, CONTRÔLER LA MARCHANDISE
REGLAGES ET MISE AU POINT
REALISER L'INSTALLATION DES PRODUITS
FAIRE LE DIAGNOSTIC DE NON FONCTIONNEMENT
ETABLIR LES FACTURES
ENCAISSER LES REGLEMENTS
CONCLURE LA VENTE
CONSEILLER, ARGUMENTER
ACCEUILLIR LA CLIENTELLE
IDENTIFIER LES BESOINS
ELECTRONIQUE GENERALE

Entreprises

  • DESMAREST PHILIPPE - CHEF D'ENTREPRISE

    1983 - 2015 VENTE INSTALLATION ET REPARATION ELECTRONIQUE TELE HIFI VIDEO ET PETIT ELECTROMENAGER

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