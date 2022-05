Philippe DESMOULINS

Né en mars 1955, diplômé de l’E.S.S.E.C.. 1978, Service national à la Compagnie Générale des Matières Nucléaires dans le désert nigérien et la forêt gabonaise. En 1980, Secrétaire général des Editions Verniquet, (magazines Dépèche mode). 1982, Responsable des Etudes et Nouveaux Médias au groupe Femmes d’Aujourd’hui.1984, Editeur délégué et Chef de groupe produits à l’ODA. 1986, Administrateur et Editeur d’une filiale du groupe GMF Fnac en charge du relancement des Nouvelles Littéraires. 1988, mise en œuvre de Télé Lyon Métropole comme Directeur général. 1990, Filipacchi Médias, Directeur du marketing et des ventes, 1994 Directeur délégué adjoint (Paris Match, Pariscope, Newlook, etc.…). 1999, Directeur délégué chez Hachette Filipacchi Associés, pôle Actualités, people (Paris Match, Ici Paris, France Dimanche, magazine masculins) ; A fin 2000, Directeur général délégué à la SCPE, filiale de Lagardère Active, en charge d’Entrevue, Choc, Maximal et de leurs développements numériques.

Juillet 2009, départ de Lagardère Active, développe des activités liées au web et à l’édition, associé dans la start up RecycLivre.com, service de collecte et vente sur internet du livre d’occasion.

Crée Desm-One en 2010 pour développer activités de conseil et participations dans le secteur de la presse magazine et de la communication : réorganisation des titres du groupe 1633 Rolling Stone, Men's Health, Playboy, développement d'une plate-forme numérique d'informations professionnelles, Conseil acquisition Le Film Français, Nouvelle formule REFLETS, Conseil communication France-Amériques, Audit magazine Whisky Mag/Fine Spirit ...



