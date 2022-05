Philippe DESMULLIEZ

Depuis janvier 2015, je dirige l'agence Cosmeticar 83 (Var).

Cosmeticar est le leader national du lavage automobile à domicile. Avec sa technologie sans eau, nous intervenons sur site pour nettoyer de façon économique ( - 200 litres d'eau) et écologique (produits bio) les véhicules de nos clients (particuliers, entreprises et pros de l'auto).

En plus du lavage intérieur et/ou extérieur, nous proposons également la rénovation des optiques de phares, le traitement des micro rayures + lustrage de votre carrosserie et le shampoing de vos sièges et moquettes.

Que ce soit pour une intervention régulière ou pour préparer votre voiture avant la vente, Cosméticar vous apportera la qualité de ses produits et son savoir faire acquis depuis plus de 10 ans afin de vous donner entière satisfaction