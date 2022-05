Philippe DESOLEIL

Accompagnement & conseils dans la mise en place de systèmes ISO 9001, 14001, 17020, 17025, OHSAS 18001.



Support managerial pour la mise en place de projets ou d'améliorations.



Travaux de structuration de processus en entreprise et mise en place d’outils de suivi des performances (secteurs commerciaux et industriels).



Expérience opérationnelle dans la mise en place d’une organisation industrielle et commerciale.



Accompagnement de cadres pour les aspects de gestion de leur communication et la conduite du changement dans leurs entreprises.



Mes compétences :

Mise en place système de management de la qualité

Business plan

Iso 14001

Ohsas 18001

Audit interne & audit fournisseurs

ISO 17020

Analyse et optimisation de processus

Iso 13485