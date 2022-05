Philippe DESTAILLEUR

Bonjour,hé oui c'est important le"bonjour" déja!!



j'ai 54ans, apres un parcours de 25ans electricien en batiment(logements,teriaire,courant fort et courant faible),j'ai souhaité changer vers un milieu scolaire (responsable travaux et management hygiène/propreté).



avec du recul,l'autonomie et l'engouement de ce métier d'electricien me manque et donc en recherche pour y revenir.

mon age ne me semble pas etre un handicap pour un employeur du fait que j'aime travailler,etre en équipe,friand d'apporter ou recevoir de nouvelles techniques,d'etre toujours dans le mouvement.

élevé dans le respect,soucieux de l'intéret d'échanger et de satisfaire la clientèle.