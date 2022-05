Philippe DEVAIS

Vingt années d'expérience, dédiées au service clients, dans l'ingénierie du recettage, de la formation et de l'assistance.

Une solide expérience du management d'équipe, gestion et déploiement de projets clients et internes.

Motivé et déterminé à donner un nouveau souffle à mon parcours professionnel.



Formations professionnelles complémentaires:

Ingénierie de formation.

Techniques d'accueil téléphonique.

Management d'équipe.

Gestion de l'entretien annuel d'évaluation.

Services informatiques: Certification ITIL.

Bureautique: Word, Excel, Powerpoint.



Mes compétences :

Formation

Helpdesk

Hotline

Management

Management equipe

Service clients

Support

Support Clients