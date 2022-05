Philippe DEVAUD

CMT+ est un cabinet spécialisé, créé en 2003 qui propose à ses clients

son savoir-faire et son expertise dans les domaines de l’Achat et du Contrôle de Gestion.

CMT+ dispose aujourd’hui d’une réelle expertise dans les process Achats, Approvisionnement, Gestion et Management de Projets. L'expertise de CMT+ se décline au travers de 4 pôles de compétences :

- Le pôle Achat : "Optimisez votre stratégie achat en nous confiant vos appels d'offres"

- Le pôle Approvisionnement : "Réduisez vos coûts en externalisant l'administration de vos commandes"

- Le pôle Gestion : "Soumettez vos données à un oeil expert pour mieux piloter vos activités"

- Le pôle Organisation : "Ciblez l'excellence opérationnelle avec nos consultants spécialisés en process et outils"

CMT+ intervient selon 3 modes d'intervention :

- Audit et conseil

- Conduite de projets

- Opérations externalisées (Business Process Outsourcing)



Mes compétences :

Achat

Contrôle de gestion

Décisionnel

Logistique

Management

Management projet

Oenologie

Organisation

Procurement

RAID

Reporting

Supply chain

VTT