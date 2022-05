Philippe DEVILLIER

Depuis plus de 20 ans, Groupe Force 1 offre des solutions de communication sur le Nord-Pas de Calais. Fort de trois pôles complémentaires : la publicité, l’édition et la création, Groupe Force 1 s’impose comme un acteur majeur de la communication sur le Nord-Pas de Calais...



Dans le domaine de la publicité :

- Force 1 Publicité assure la commercialisation de Skyrock Lille, Lens-Béthune et Dunkerque, de Virgin Radio Lens-Béthune, RTL2 Lens - Béthune, Fréquence Horizon, Lens - Béthune - Arras, Galaxie FM Lille et d'autres solutions...

-14H28.com développe des offres dans le domaine de l'e-publicité et de l'e-marketing.



Groupe Force 1est l'éditeur de:

- Virgin Radio Lens - Béthune;

- Lensois.com;

- FootLille.com.



Dans le domaine de la création, Groupe Force 1 a développé:

- Terre de Café, agence de communication fortement axée sur la création graphique, la conception de sites internet et les solutions e-marketing.



Groupe Force1 dispose d'agences à Lille, Lens et Béthune



