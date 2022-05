Philippe DEVISMES

Depuis plus de 30 ans, j’accompagne des PME/PMI ou de grands groupes internationaux pour le bon développement de leur stratégie & création Packaging. Spécialiste des produits de grande consommation, la réalité du "terrain" est la base de toutes mes recommandations. Ce qui n’importe, c’est de rendre simple ce qui peut sembler compliquer.

Je ne perds jamais de vue que l’objectif final d’un packaging, c’est d’être efficace pour permettre de vendre plus.



Domaines d’expertises :

Audit et recommandation de la stratégie Packaging

Création Packaging, design volume & graphisme, fonctionnalité, innovation

Identité visuelle et charte graphique de Marque

Formation en stratégie et réalisation Packaging



Des interventions concrètes pour :

sélectionner une agence de création

élaborer le brief créatif

transmettre la bonne impulsion créative à l’agence

choisir les meilleures créations et leurs pistes d’optimisations

valider les créations auprès des cibles clients : consommateurs & distributeurs

finaliser et coordonner les documents techniques, photos, illustrations, photogravure

faciliter le dialogue avec les fournisseurs d’emballages

création des outils de marketing opérationnel : argumentaires de vente, ILV/PLV, dossier merchandising, plan Promo



Autres missions d’accompagnement opérationnel



Marketing opérationnel

Lancement de nouvelles gammes et de nouveaux concepts produits / packagings

Conseil en management et organisation d’agence ou de studio graphique intégré chez les industriels ou les distributeurs



Pour chaque intervention : définition préalable des objectifs et des indicateurs de succès



Mes compétences :

Marketing opérationnel

Packaging

Identité visuelle