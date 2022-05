Philippe DHÉNIN

Plus de 30 ans d’expérience en mécanique et services (biens d'équipements mécaniques, engins de travaux publics, véhicules industriels et véhicules légers). Directeur d’une PME, j’ai appris à gérer des équipes, organiser le travail, assurer le suivi des tâches et veiller à l’application des normes de sécurité. Autonomie, sens des responsabilités, goût pour le management et la gestion financière sont mes principales qualités. Par ailleurs, les différents postes que j’ai occupés m’ont apporté une multitude d’acquis indispensables pour une intégration rapide et efficace,(adaptation de la technique et du fonctionnement, à l'environnement géographique, climatique, humain...).



Mes compétences :

Afrique

Technique

Groupes électrogènes

Services

Matériel TP chinois

Matériel T.P

Chine

Gestion des hommes