Philippe DHUIT

Mes cibles sont les Compagnie d’Assurance, les Courtiers d’Assurance, les Banques et les SSII, idéalement en région parisienne sud.



Aujourd’hui, au-delà des besoins en connaissance de technologies de l’information, le milieu Banque/Assurance recherche des collaborateurs qui connaissent leur problématique métier, leurs besoins, leurs terminologies, que ce soit dans les métiers de l’encadrement, de gestion de projet ou dans l’interface utilisateurs et équipes d’informaticiens. Cela constitue un gain de temps et d’efficacité non négligeable.



Pour ceci, je propose :

- mon expérience de management d’équipe (j’ai géré une équipe jusqu’à 5 prestataires),

- mes connaissances fonctionnelles en assurances IARD (près de 20 années d’expériences), que ce soit produit, moteur de tarification, gestion des contrats, des sinistres et jusqu’aux EDI (Echanges de Données Informatisées),

- mon sens du service client,

- ma capacité et mon expérience de l’écoute des utilisateurs et l’assistance à l’expression des besoins.



Par exemple, dans un emploi précédent, la Tierce Maintenance Applicative était confiée en intégralité à des prestataires (5 personnes). J’ai eu comme mission le projet de reprise du service, avec comme objectif une meilleure visibilité et une amélioration de la planification. J’ai donc repris et managé cette équipe, pendant 5 ans, pour maintenir et faire évoluer le système informatique pour 150 000 clients et 200 utilisateurs France entière. J’ai notamment spécialisé une partie de l’équipe dans les nouveaux développements et mis en place un système de suivi des incidents et demandes, qui, associé à une évaluation préalable de charge, a permis de planifier la disponibilité de chacun et d’optimiser les plannings.



Mes compétences :

Assurance

Chef de projet

IARD

Informatique

Management