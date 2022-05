Philippe DIACURACHI

Actuellement en mission en Afrique, océan indien et en Europe, je réalise des audits, expertises techniques et suivi de projets sur des sites industriels. L'objectif étant de mettre en conformité et d'homogénéiser les installations et d'améliorer le rendement des équipements.



Expert en automatisme et instrumention industrielle. je réalise des missions d'étude, de formation, de commissioning et de mise au point d'installations industrielles en France et à l'étranger, principalement dans les domaines de l'eau, l'agroalimentaire, la pharma, la chimie et la cosmétique (réglementations et directives SEVESO, ATEX, FDA, etc)



La passion du travail bien fait transforme chaque mission en chalenge personnel. Au quotidien un seul mot d'ordre : relever des défis et savourer les succés..



http://www.timconcept.com



Mes compétences :

Automatismes industriels

Automaticien

Instrumentation / automatisme

Informatique industrielle

PC VUE

Schneider Electric IT

Siemens S5 S7

Technique

Conseil

Commissioning

Maintenance

Industrie

Audit