Philippe DIDIERGEORGES

Mes compétences sont les suivantes:



Compétences dans le domaine informatique:

- > Programmation pour le Web: Javascript, HTML5 et CSS3

- > Technologies .Net: C#, ASP .Net MVC 4, WCF, WPF et Azure

- > ALM: Outils avec Team Foundation Server et Visual Studio 2010 et 2012 et méthodologies agiles Scrum et Kanban



Formation et présentation:

- > Présentation d'une session aux Techdays 2013 sur le Touch en Javascript

- > Animation de formations sur les technologie HTML5 en environnement .Net et Team Foundation Server 2010 et 2012

- > Animation de présentations et workshops Windows 8 et Team Foundation Server

- > Rédaction de 6 articles sur le développement d'une application Windows 8 en mode SCRUM avec les outils de la suite Visual Studio ALM 2012



Compétences dans le domaine de l'informatique industrielle:

- > Système ABB Unix et 800xA, programmation TCL et CCF, contrôleurs AC460, InformIT, OPC Server et PI.



Compétences linguistiques:

- > Français: parlé et écrit (langue natale)

- > Anglais: parlé et écrit (TOEIC score 845/990)





