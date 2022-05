Philippe DJEMIS

Conseiller en Stratégies et Mesure des risques, je participe au développement de méthodes d'allocation du capital économique en arrimage avec les unités d'affaires et collabore à la conception de stratégies de déploiement des outils de risque adaptées au contexte et à la culture de l'organisation.

Après avoir collaboré au développement de méthodologies d'évaluation de risques (simulations de crise, capital économique) et participé à la mise en place de programmes de gestion de risques (ICAAP, programme de simulation de crise), je m'oriente vers l'analyse et la divulgation du capital réglementaire tout en prenant part à l'évolution du moteur de calcul du capital réglementaire et économique.



Specialties:Modélisation des risques, Stress Testing, Modèles économétriques, Simulations Monte Carlo, Capital réglementaire et économique, Accords de Bâle



Mes compétences :

Accords de Bâle

Capital réglementaire et économique

Modélisation des risques

Simulations Monte Carlo

Stress Testing

Modèles économétriques